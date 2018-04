El Congrés aprova una llei de 'desnonaments exprés'

El text protegeix petits propietaris, ONG i empreses públiques d'habitatge social i deixa fora fons voltor i entitats bancàries

Actualitzada 24/04/2018 a les 19:26

Combatre les màfies

La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquesta tarda una proposició de llei per accelerar el procés en casos de desnonaments d'habitatge ocupats. El text, que s'haurà de remetre al Senat, protegeix els petits propietaris, les ONG i les entitats públiques propietàries o posseïdores d'habitatges socials. Amb aquest canvi normatiu, promogut pel PDeCAT, s'acceleren els terminis per fer fora els okupes il·legals. Fins ara, podia allargar-se fins a dos anys i, en canvi, ara es podrà desnonar en dos mesos. La llei deixa fora entitats financeres, promotors i fons voltor. La diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacat que la llei contribueix a lluitar contra les màfies que es lucren i que cobren oferint pisos de manera il·legal. El text s'ha aprovat per només un vot. Ha rebut el suport de PP, Cs, PDeCAT i PNB i els vots en contra d'ERC, PSOE i Podem.La iniciativa legislativa modifica la llei 1/2000 del 7 de gener, d'enjudiciament civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges i s'ha debatut arran d'una iniciativa presentada pel PDeCAT fa més d'un any. El que permet, a la pràctica, és executar per la via d'urgència els desallotjaments i escurçar els tràmits. Fins ara, si es recorria a la via penal els tràmits per fer fora els okupes podia allargar-se fins a dos anys. Ara, amb un procediment sumari, es calcula que la situació es podrà resoldre en dos mesos.El canvi normatiu protegeix els petits propietaris, les entitats sense ànim de lucre i les entitats públiques propietàries o posseïdores d'habitatges socials. Han quedat fora d'aquest nou procediment els grans tenidors, com fons voltor o entitats financeres, tal i com ja demanava el PDeCAT en el text inicial. En canvi, la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha reconegut que també els hauria agradat «protegir» els promotors però que no han trobat la fórmula per pactar-ho amb la resta de grups.Un cop aprovat a la Comissió de Justícia, el text de la proposició de llei es remet al Senat, on el PP té majoria absoluta i, per tant, s'aprovarà.Durant el debat, la diputada del PDeCAT ha defensat que es tracta d'agilitzar els tràmits –fins ara fixats per la llei d'enjudiciament civil- i combatre aquest tipus d'ocupacions il·legals. De fet, Ciuró ha dit que aquest canvi constitueix «un pas endavant» per acabar amb el negoci de les màfies que s'aprofiten de persones en situació vulnerable i els cobren per oferir-los un pis per ocupar. «Ara ho poden fer perquè els paguen per un pis on estaran dos anys però amb el procediment sumari no té sentit perquè ningú pagarà per dos mesos», ha destacat la diputada.En canvi, PSOE, ERC i Podem no comparteixen aquesta visió. La diputada del Grup Socialista Mercè Parera ha criticat que no es garanteix un accés a l'habitatge i que escurçar el procediment «afavoreix els agents i fonts d'inversió».Ciuró també ha explicat que, a iniciativa del Grup Socialista, s'ha afegit una altra mesura per ampliar la protecció d'aquells afectats per un desnonament, també els que es facin per impagaments d'hipoteca o lloguer. Un cop s'inicia aquest procediment exprés –i sempre que l'afectat autoritzi donar les seves dades- es posa en coneixement de l'administració competent en serveis socials. La llei estableix que l'administració haurà de donar una resposta en set dies.