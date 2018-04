Detinguda per amenaçar a una taxista dient-li que li «rebentaria el cap amb el tacó de la sabata»

La dona va intentar sortir per la finestra del taxi, però quan tenia mig cos fora, el vidre es va trencar

Actualitzada 23/04/2018 a les 18:31

Una noia de 26 anys ha estat detinguda a Gijón acusada d'amenaçar a una taxista que no va voler portar-la a casa perquè no tenia diners. Agents de la Policia Nacional van informar que la taxista va recollir a l'acusada al carrer Rodríguez San Pedro a les 2.50 hores de divendres passat i, després d'un intercanvi d'opinions sobre el destí final del servei, la noia va dir a la taxista que no tenia diners i que li «rebentaria el cap amb el tacó de la sabata» si no la portava a l'avinguda del Llano.La conductora, després de ser amenaçada, va anar a la Comissaria de Policia amb l'ocupant per tal que fos identificada, ja que li va dir que no tenia documentació. Allà, la noia va voler sortir del taxi i fugir, però la taxista va tancar les portes, mentre explicava a la Policia els fets. La dona va intentar sortir per la finestra del taxi, però quan tenia mig cos fora, el vidre es va trencar.L'acusada es va mostrar «violenta» amb els agents i va intentar agredir-los, a més de negar-se a ser identificada. Per tot això, la dona va ser detinguda i es va comprovar que tenia nacionalitat peruana i que es trobava a Espanya de forma irregular, per la qual cosa es va tramitar expedient d'expulsió.