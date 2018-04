ETA anunciarà la seva dissolució el divendres 4 de maig al País Basc francès

L'acte serà «primordial» per avançar cap a la «pau definitiva», segons els observadors internacionals

ETA anunciarà que es dissol el divendres 4 de maig a la població del País Basc francès de Kambo-les Bains, segons han anunciat aquest dilluns en roda de premsa a Baiona el Grup Internacional de Contacte (GIC) i les associacions Bake Bidea i Fòrum Social Permanent. L'exdirector de la Interpol Raymond Kendall ha afirmat que aquest acte, de caràcter «internacional», serà «primordial» per avançar cap a la «pau definitiva». Agus Hernán, del Fòrum Social Permanent, ha confessat que «no ha estat fàcil», però ha assegurat que gràcies a la «clara determinació» dels bascos per trobar una «pau justa i duradora» hi ha condicions per fer «nous passos rellevants» que «poden contribuir» en l'objectiu «d'avançar en la resolució del conflicte al País Basc».