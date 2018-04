Suspenen un futbolista fins a l'any 2024 per provocar targetes grogues

Un tribunal de la FA ha establert que Bradley Wood és culpable de 25 infraccions relacionades amb les apostes

Actualitzada 20/04/2018 a les 18:36

La Federació de Futbol anglesa ha suspès al jugador Bradley Wood, que no podrà disputar un partit de futbol fins al 8 de març de 2024, per influir al mercat d'apostes de futbol deliberadament, informa el mitjà britànic The Mirror.Durant la temporada 16-17 Wood militava al Lincoln City i durant un partit de la FA Cup (Copa d'Anglaterra) contra el Ipswich, Wood va provocar que l'àrbitre l'amonestés amb una targeta groga. En un altre partit d'aquesta competició que enfrontava l'equip de Wood amb el Burnley, l'escena es va tornar a repetir.Dos coneguts del jugador van apostar en aquells partits per les targetes del de Lincoln City, arribant a guanyar unes 10.000 lliures. Les cases d'apostes van determinar que es tractava d'una quantitat poc comú en el context de mercat que es trobava, per això es va iniciar una investigació.Finalment un tribunal de la FA ha establert que Bradley Wood és culpable de 25 infraccions relacionades amb les apostes, i pel seu comportament, a part de la sanció, haurà de pagar una multa de 3.725 lliures.