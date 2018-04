Seat substituirà l'entrepà de xoriço dels seus treballadors per un de més sa

Les màquines disposaran ara de fruits secs, fruita fresca i entrepans saludables, seguint els consells de l'Hospital Clínc

Actualitzada 20/04/2018 a les 17:18

Els prop de 1.000 treballadors de la planta de Seat de la Zona Franca, Barcelona, ja no menjaran els clàssics entrepans d'embotit durant el descans dels seus torns, ja que l'empresa ha decidit substituir-los per uns més saludables, d'hummus, alvocat o formatge fresc. És una de les mesures que ja ha començat a implementar l'empresa en el marc d'un estudi d'investigació que durà a terme durant els sis mesos vinents.En roda de premsa, la doctora Patrícia Such, responsable de Salud y Seguridad en el trabajo de Seat, ha explicat que l'estudi conclou que «els treballadors presenten millors marcadors de salut ara que fa 20 anys», no obstant això, «són encara molt millorables».L'estudi, entre d'altres, del tabaquisme, el sobrepès, el colesterol, la hipertensió tractada, el consum d'alcohol i la pràctica d'esport dels treballadors de 1998 fins avui, posa en relleu que en l'actualitat gairebé tots els marcadors han millorat, però que encara hi ha dades d'«advertiment». En concret, del total de la mostra de 1998, un 23% era fumador davant del 28% actual; un 31% tenia colesterol alt, mentre que avui només ho pateix 20,3%; un 24,8% consumia alcohol davant del 20% d'ara; i un 49% tenia sobrepès, enfront del 41% en l'actualitat.«Tenim molta feina de prevenció mèdica per millorar aquests indicadors», ha assegurat Such, que ha defensat la importància d'aquesta anàlisi perquè «és una mostra representativa de la societat i els resultats podran extrapolar-se a la població general».Per a això, la doctora ha anunciat que l'empresa va engegar a principis d'any un estudi d'intervenció, on volen demostrar que «amb la modificació d'hàbits de vida, en concret amb una dieta mediterrània, esport i atenció a la salut mental, els marcadors de salut milloraran en els treballadors».Encara que l'estudi s'aplicarà a 600 voluntaris, les mesures també afecten els 2.000 treballadors repartits per les plantes de Barcelona i El Prat del Llobregat, ja que dues d'elles han substituït els productes de les màquines expenedores i els entrepans que reben els treballadors.Les màquines disposaran ara també de fruits secs, fruita fresca i entrepans saludables, seguint els consells de l'Hospital Clínc, que també participa en l'estudi, en comptes de la brioixeria industrial que acostuma a predominar en aquests espais, mentre que els entrepans d'embotits com el xoriço que eren clàssics en els descansos, seran ara de sardines, alvocat i formatge fresc, tomàquet, escalivada, humus o tonyina.L'estudi contempla sotmetre als voluntaris a anàlisis d'orina, sang i femta, però també destaquen els consells de vida saludable i esport, el lliurament de cinc litres d'oli d'oliva i fruita seca mensual per a tota la família, un 35% de descompte en supermercats Veritas i tallers gastronòmics impartits per cuiners amb estrelles Michelin per aprendre a cuinar «bé, bonic i barat».