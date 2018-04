S'entrega a la policia després d'haver matat al seu fill de 8 anys

Un germà de 12 anys i la mare de la víctima van haver de ser traslladats a l'Hospital de Poniente de El Ejido amb una crisi d'ansietat

Actualitzada 20/04/2018 a les 20:20

Un home es va lliurar divendres passat a la Guàrdia Civil després d'haver matat a punyalades al seu fill de 8 anys a Barlema, Almeria. Fonts de la Guàrdia Civil i el 061 han informat que els fets van ocòrrer al voltant les 16.15 hores al carrer del Mar de Balerma.Segons l'institut armat, el propi pare el que, després d'apunyalar al seu fill, va alertar dels fets i posteriorment es va lliurat. Han apuntat que, en principi, el cas no està vinculat a un assumpte de violència de gènere. L'equip del 061 no va poder fer res per salvar la vida del menor. Un germà de 12 anys i la mare de la víctima van haver de ser traslladats a l'Hospital de Poniente de El Ejido amb una crisi d'ansietat.