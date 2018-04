L'home que va amenaçar la policia amb una motoserra ingressa en una unitat psiquiàtrica

Els Mossos han deixat sense efecte la seva detenció en espera que el jutge el citi a declarar quan els metges determinin que es troba en condicions

Actualitzada 20/04/2018 a les 17:11

Un home, veí de Barcelona, amenaça als Mossos amb una motoserra a Palafrugell. Pt1 pic.twitter.com/uGOAP6IHKk — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) April 19, 2018

L'home que va amenaçar la policia amb una motoserra i un matxet de grans dimensions a Palafrugell (Baix Empordà) ha ingressat en una unitat psiquiàtrica. L'individu, que té 39 anys i és veí de Barcelona, es troba internat a l'Hospital Clínic, que ja l'havia tractat anteriorment. Els Mossos d'Esquadra han deixat sense efecte la seva detenció en espera que el jutge el citi a declarar quan els metges determinin que es troba en condicions per fer-ho.Els fets van tenir lloc aquest dijous cap a quarts de tres de la matinada. L'home, que ja tenia antecedents per haver agredit policies, va començar a provocar aldarulls al bar 'Sol de Nit' de Palafrugell, situat al carrer Torres Jonama del municipi. Quan la Policia Local va arribar al lloc, l'individu es va atrinxerar dins un cotxe armat amb una motoserra i un matxet de grans dimensions. Estava molt alterat i, possiblement, es trobava sota els efectes de tòxics.Els agents, que van demanar recolzament als Mossos d'Esquadra, van intentar en va tranquil·litzar-lo. Poc després, l'home va sortir del vehicle amb la motoserra engegada i va començar a brandar-la amenaçant els policies. L'individu es va desplaçar fins a l'exterior de la benzinera BP, situada a escassos metres del bar, on la policia va aconseguir mig acorralar-lo entre els sortidors i la paret de la gasolinera.Mentre intentaven mitjançar amb ell, la benzina de la serra elèctrica se li va acabar. L'home, en comptes de rendir-se, va provar de tornar-la a engegar i no va deixar d'amenaçar els policies amb el matxet. De fet, als vídeos que circulen per la xarxa, es veu com grimpa damunt unes bombones de butà i escridassa els policies.Al cap d'una estona, l'individu va provar de fugir. Va saltar d'allà on es trobava i va passar entremig dels agents, que van intentar aturar-lo (entre d'altres, llançant-li una paperera al damunt). Durant la fugida, es va mig entrebancar amb la motoserra i va caure. Però es va tornar a aixecar i, amb el matxet encara a la mà, va recórrer uns quants metres més.Finalment, en una vorera propera a la benzinera, els agents el van interceptar, el van rodejar i van aconseguir reduir-lo i treure-li el matxet. L'home estava tan alterat que, fins i tot, es va haver d'activar una ambulància del SEM per sedar-lo.