Demanen 9 anys de presó per una noia que va intentar tallar-li el coll a la seva parella

Actualitzada 20/04/2018 a les 17:20

La Fiscalia de Madrid ha demanat nou anys de presó per Catherine Chris T.M. acusada d'homicidi en grau de temptativa per tallar el coll a la seva parella, Luis Santiago E.G., i que s'asseurà a la banqueta dels acusats per lesions. Per una banda a Santiago se li atribueix un delicte de lesions en l'àmbit familiar, tots dos seran jutjats el dijous vinent.Segons el fiscal els dos acusats mantenien una relació sentimental, el 18 de juliol de 2009 quan estaven al cotxe al carrer Embalse de Navacerrada de Madrid, van començar una forta discussió. Durant aquesta baralla Luis Santiago va sacsar i espitjar a Catherine provocant-li lesions que van tardar dies a curar. Durant el transcurs de la discussió la processada va agafar un tros de vidre d'una botella de cervesa trencada i cridant «Te voy a matar!» va intentar, segons la fiscalia, matar-lo. Les ferides de l'home van tardar un mes a curar-se.