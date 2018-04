Transmet per Facebook Live el vol on va morir una dona xuclada per la finestreta de l'avió

«Alguna cosa va malament al nostre avió. Sembla que estem caient» va publicar Martínez

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:01

Marty Martínez és un passatger que va presenciar els fets del vol de Southwest Airlines en els quals una dona va perdre la vida en ser xuclada per la finestreta de l'avió, que s'havia trencat després que una peça del motor impactés contra el vidre, va capturar els moments de tensió a través de Facebook Live.En les imatges es pot veure com el vol 8013 perdia alçada mentre els passatgers havien d'utilitzar les màscares per respirar, també s'escolta el soroll del motor. «Alguna cosa va malament al nostre avió. Sembla que estem caient» va publicar Martínez. Després va aclarir que va comprar l'accés al Wifi quan veia que l'avió baixava perquè volia acomiadar-se de les persones que estimava, ja que pensava que estava a punt de morir.