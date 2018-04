L'artista ha mort aquest divendres a Mascate, segons ha comunicat el seu representant

Actualitzada 20/04/2018 a les 20:08

El DJ i productor suec, Tim Bergling, més conegut com Avicii ha mort aquest divendres, als 28 anys, segons ho ha comunicat el seu representant. L'artista es va retirar dels escenaris al 2016 per motius de salut.En un comunicat, el seu representat ha expressat «amb una profunda pena anunciem la pèrdua de Tim Bergling, també conegut com Avicii. L'han trobat mort a Mascate, Oman, aquest divendres a la tarda hora local, 20 d'abril. La família està devastada i els demanem a tots que respectin la seva necessitat de privadesa en aquest moment difícil. No es donaran més declaracions».