ETA demana perdó a les víctimes i reconeix el dany causat

En un comunicat enviat als diaris Gara i Berria, l'organització terrorista es compromet a la «superació definitiva del conflicte»

Actualitzada 20/04/2018 a les 08:53

ETA demana perdó a les víctimes del «llarg període de lluita armada» poques setmanes abans que anunciï la seva dissolució prevista per al primer cap de setmana de maig. «Volem mostrar respecte als morts, als ferits i a les víctimes que ha causat ETA, en la mesura que han resultat damnificats pel conflicte. Ho sentim de veritat. A aquestes persones i les seves famílies els hi demanem perdó. Aquestes paraules no solucionen el que ha passat, ni mitigaran tant de dolor», asseguren en un comunicat que han enviat aquesta matinada als diaris Gara i Berria. En l’escrit amb data de 8 d’abril, l’organització també es compromet a la «superació definitiva de les conseqüències del conflicte i a la no repetició».En el comunicat, ETA reconeix la seva responsabilitat pel dolor causat a la societat basca i expressa el seu compromís amb la superació definitiva del conflicte. La organització diu que «per culpa d'errors o decisions errònies», les seves accions han afectat «víctimes que no tenien una participació directa en el conflicte, tant a Euskal Herria com fora» i reconeix que «aquestes paraules ara no solucionaran el que ha passat, ni mitigaran tant dolor».En el comunicat, difós pel diari GARA i Berria, ETA parla d'un «patiment desmesurat» amb «morts, ferits, torturats, segrestats o persones que s'han vist obligades a fugir a l'estranger» i reconeix «la responsabilitat que ha adquirit en aquest dolor», perquè «res d'això s'hauria d'haver produït mai o no s'hauria d'haver perllongat tant en el temps».«Ningú pot canviar el passat, però una de les coses més perjudicials que es podria fer ara seria intentar desfigurar-ho i ocultar determinats episodis», subratlla ETA. «Reconeguem tots la responsabilitat i el mal causat. Malgrat no tenir ni el mateix punt de vista ni els mateixos sentiments, tots hauríem de reconèixer, amb respecte, el patiment que han sofert els altres», afegeix. El comunicat diu que «tant de bo res d'això hagués passat» i «la llibertat i la pau haguessin arrelat a Eukadi fa molt de temps».Al final de la carta es parla de futur, s'advoca per la reconciliació al País Basc,per donar una resposta democràtica al conflicte polític i posar garanties perquè no torni a passar. «És un exercici necessari per conèixer la veritat de manera constructiva, tancar ferides i construir garanties perquè aquest patiment no torni a passar. Donant una solució democràtica al conflicte polític es podrà construir la pau i aconseguir la llibertat», conclou el comunicat.