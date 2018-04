Els seients dels parcs d'atraccions arriben als nous avions 'low cost'

Aviointeriors aposta per unes localitats de 58,4 centímetres d'ample on el passatger pràcticament anirà dret

Actualitzada 19/04/2018 a les 17:41

La firma italiana de mobiliari aeronàutic Aviointeriors ha presentat durant la fira Aircraft Interiors Expo noves butaques per les companyies que aposten pels vols 'low cost'.Aquestes butaques són semblants a les que hi ha les diferents atraccions que podem trobar en parcs d'oci, Aviointeriors aposta per unes localitats de 58,4 centímetres d'ample, si alguns passatgers ja es queixen pels 76 centímetres dels avions de Ryanair, aquestes encara són més reduïdes i el passatger, pràcticament, anirà dret. Gràcies a aquests nous dissenys un avió podrà tenir fins a un 20% més de localitats disponibles.El pes també és molt important pels enginyers italians, de manera que han reduït notablement el pes i el cost de manteniment d'aquestes butaques. Tot són avantatges per les noves companyies.Tot i que de moment els nous dissenys no són a bord de cap avió, els enginyers d'Aviointeriors asseguren que es qüestió de temps que s'implantin en aeronaus comercials.