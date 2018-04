El vaixell de Proactiva Open Arms salpa del port de Pozzallo després d'un mes immobilitzat

Òscar Camps assegura que l'organització torna al Mediterrani «amb la mateixa determinació que el primer dia»

Actualitzada 20/04/2018 a les 12:27

El vaixell de Proactiva Open Arms que feia prop d'un mes que es trobava retingut al port de Pozzallo, a Sicília, ha salpat aquest divendres després que el jutge n'ordenés l'alliberament a principis de setmana. Així ho ha anunciat la mateixa ONG a les xarxes, afirmant que és «el moment més ansiat». En una piulada a Twitter l'organització assegura que aquest mes els ha fet «més forts». «Ara sí que som una multitud unida que ha demostrat al món que salvar vides no és delicte», continua el missatge. Per la seva banda, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, s'ha mostrat crític amb la Comissió Europea i ha assenyalat també en una piulada que el que fa la institució està «totalment fora dels límits de la moral». «Per això tornem al Mediterrani, encara que sigui amb els mateixos recursos que vam començar, amb la mateixa senzillesa però també amb la mateixa determinació que el primer dia», ha dit Camps.Camps va explicar a principis de setmana que l'ONG seguirà «a la recerca d'un altre vaixell» perquè preveuen que l'embarcació necessitarà «reparacions» i possiblement haurà de tornar a passar «inspeccions tècniques» per comptar amb totes les mesures necessàries per navegar en alta mar.El jutge instructor de Ragusa va ordenar dilluns alliberar el vaixell rebutjant la petició de la Fiscalia i va descartar, per tant, l'embargament de l'embarcació, immobilitzada de manera cautelar el 17 de març a Pozzallo per desembarcar els prop de 200 immigrants que transportava i sota l'acusació d'afavorir la immigració il·legal.