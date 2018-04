El president del Barça Bartomeu se separa de Marta Frías

Persones properes al matrimoni neguen que sigui una ruptura provocada per terceres persones

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:30

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu s'ha separat de la que ha estat la seva dona durant els últims 20 anys, l'empresària Marta Frías. Segons informa el mitjà Crónica Global, el matrimoni que té dos fills, ha posat fi al seu vincle en les últimes setmanes en un acord mutu.L'entorn proper a Bartomeu ha assegurat que la ruptura és degut a un desgast de la relació, i no per terceres persones. Marta Frías ha destacat per ser una de les primeres dames de la història del club blaugrana més discretes, empresària del sector de la publicitat està al capdavant de l'empresa Datai.