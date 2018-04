Detingut per agredir al metge que li va donar l'alta i que li va negar 1 euro per agafar l'autobús

El jove va manifestar no estar conforme amb l'alta i va començar a faltar al respecte al metge

Un noi de 19 anys ha estat detingut a Gijón per la Policia Nacional acusat de propinar un cop de puny al metge que poc abans li havia donat l'alta hospitalària. Al voltant de les 10.40 hores del passat dimecres els agents van acudir a un centre hospitalari de Gijón perquè un dels metges havia estat agredit per un pacient.Els policies van observar que el metge sagnava «abundantment» pel nas, després de rebre un cop de puny a la cara per part d'un dels seus pacients. Segons la denúncia, després d'examinar a un dels malalts que estaven ingressats, havia decidit donar-li l'alta i que seguís un tractament mèdic. El jove va manifestar no estar conforme amb l'alta i va començar a faltar al respecte al metge «amb una notòria hostilitat verbal», d'acord al relat policial. El doctor, no obstant això, havia aconseguit convèncer al noi que abandonés la consulta, però minuts després va tornar demanant un euro per agafar l'autobús.En aquest moment, van aconseguir que marxés, però 20 minuts més tard va tornar «visiblement enfadat». En intentar que tornés a marxar, el detingut va agredir al metge donant-li un cop de puny a la cara, la qual cosa el va fer caure.Els serveis de seguretat de l'hospital van retenir a l'agressor fins a l'arribada de la Policia, que el va detenir per un delicte d'atemptat. L'arrestat, veí de Nou Gijón, es va negar a declarar sobre l'agressió comesa i va passar aquest dijous a disposició judicial.