Demanen deu anys de presó a un home de 69 anys acusat de violar una nena de 7 anys

Els fets van tenir lloc el juliol de 2017 en un parc, mentre la mare estava atenent un altre fill més petit

Actualitzada 19/04/2018 a les 18:19

L'Audiència de Lleida jutjarà dimecres 25 d'abril un veí de Cervera de 69 anys acusat de violar una nena de només 7 anys a Tàrrega. La fiscalia sol·licita que se l'imposin deu anys de presó per un delicte d'abusos sexuals amb penetració a menors de 16 anys i deu anys més de llibertat vigilada. El ministeri públic demana també que se li prohibeixi acostar-se o comunicar-se amb la nena així com acostar-se a cap parc infantil o lloc de reunió de menors d'edat. Els fets van tenir lloc el 15 de juliol de 2017 al parc de Sant Eloi, de la capital de l'Urgell.L'home, que no té antecedents, es troba a la presó de manera provisional per aquests fets.Segons l'escrit de la fiscalia, durant diversos dies d'aquell mes de juliol, l'home havia anat en reiterades ocasions a la zona infantil del parc i havia interactuat amb la nena i el seu germà de sis anys, d'origen marroquí. Aquell dia, els germans, que anaven al parc amb la seva mare i un altre germà més petit, volien comprar globus d'aigua però no tenien diners.L'acusat, continua l'escrit, els va oferir un euro per comprar globus i els va dir que l'acompanyessin fins a arribar a un lloc fora de la vista de la mare i d'altres persones. Un cop allà, l'home li hauria dit al germà de sis anys que anés a donar una volta i hauria aprofitat per violar la nena de set anys. La mare no se'n va adonar perquè estava cuidant del germà més petit.La nena va explicar els fets quan van arribar a casa perquè estava adolorida i els pares la van dur a l'hospital. El ministeri públic sol·licita també que s'indemnitzi a la menor amb 5.000 euros per danys morals.