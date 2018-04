Una paret reservada a Banksy es desperta amb un grafiti

L'obra mostra dos agents de la Guàrdia Civil donant-se un petó

Actualitzada 18/04/2018 a les 17:41

Els veïns de Ferrol es pregunten si l'artista grafiter Banksy ha decidit finalment fer una visita al barri Canido en el qual en una paret, reservada especialment per l'artista, ha aparegut un grafiti en el qual es veu a dos agents de la Guàrdia Civil fent-se un petó.L'estiu passat l'organització de la trobada d'artistes d'art urbà Las Meninas de Canido va anunciar que reservarien una paret perquè l'artista anònim pintés la seva particular versió del quadre de Velázquez. Tot i la campanya de publicitària per fer arribar el missatge a Banksy, el grafiter no va aparèixer.La paret ha passat set mesos buida, fins dilluns passat. Ara els experts hauran de determinar si es tracta d'una obra original o d'una falsificació, ja que la imatge recorda un dels grafitis més icònics de Banksy a Londres on hi ha dos policies besant-se.