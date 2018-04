Tres investigats per maltractar un menor autista en un centre d'educació especial

En uns àudios publicats per la Cadena Ser es pot escoltar com alguns treballadors del centre insulten al menor

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:05

Tres persones estan sent investigades pel Jutjat de primera instància i d'instrucció número 1 de Getafe, Madrid, per suposats maltractaments a un menor amb autisme a l'escola d'educació especial Santiago Ramón y Cajal.Fonts judicials han confirmat que la denúncia va ser presentada el 10 de gener i que s'han incoat diligències prèvies en les quals «han declarat com investigats» tres persones i «dos més com a testimonis». «El jutge té sobre la taula la sol·licitud que declarin més testimonis, els quals probablement seran acceptats en els pròxims dies», han expressat les mateixes fonts.En uns àudios publicats per la Cadena Ser, suposadament gravats per la família del menor afectat, es pot escoltar com alguns treballadors del centre insulten al menor que hauria hagut de ser tractat per un especialista en psiquiatria. Segons la Ser, les perquisicions se centren en l'informe d'un mèdic forense, que haurà d'avaluar l'estat actual com a part del procediment obert pel jutjat.Fonts de la Comunitat de Madrid han assegurat que, d'ençà que es va descobrir la gravadora entre la roba del menor, es va iniciar la investigació dels fets a través de la Inspecció de la Conselleria d'Educació i, després que els pares comuniquessin al centre que sospitaven d'un tracte vexatori, a través de la Unitat contra l'Assetjament.Fonts d'Educació han afirmat que s'han posat «a total disposició de la justícia» per aportar tota la documentació que requereixi el jutge. També han asseverat que «s'han posat tots els mitjans de la Conselleria» a disposició de la família del menor des que el jutge va demanar que se l'escolaritzés a un altre centre.