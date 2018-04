El Bundestag ha realitzat un informe en què considera il·legal l'actuació de serveis secrets estrangers en territori alemany

Actualitzada 19/04/2018 a les 17:47

El diari alemany 'Junge Welt', un mitjà pròxim a Die Linke, l'esquerra alemanya, afirma que el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, estaria sota la vigilància, a Berlín, del servei secret espanyol. El diari que ha obert la portada amb aquesta informació, afirma que aquest seria l'origen d'informacions aparegudes a mitjans espanyols. «Als mitjans de comunicació espanyols han aparegut informes detallats sobre la rutina diària del polític que advoca per la independència de Catalunya«, afirma el Junge Welt.Així, a un article titulat 'Espies contra Puigdemont', el diari posa d'exemple el diari 'El Mundo'., explicant que, «els lectors d'aquest diari, de caràcter progovernamental, es van assabentar dilluns de l'adreça on viu Puigdemont a Berlín, a quina hora es va trobar amb la seva família, on van dinar i a qui va trobar-se més tard a la nit».Precisament aquest dimecres, els serveis jurídics del Bundestag, el parlament alemany, van advertir, en resposta a una pregunta del diputat de Die Linke, Andrej Hunko, que, si el CNI hagués espiat el president Carles Puigdemont a Alemanya, això constituiria una pràctica il·legal. Segons es destaca en un informe jurídic realitzat per aquests serveis jurídics: «Les activitats dels serveis secrets estrangers contra la República Federal d'Alemanya són punibles d'acord amb l'article 99 del Codi Penal. L'espionatge d'estrangers a la República Federal d'Alemanya compleix també aquesta condició. La recollida no autoritzada de dades pot constituir una infracció administrativa o penal, segons la llei federal de Protecció de Dades».