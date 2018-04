Detenen un conductor que duia 124 quilos de marihuana amagats a la furgoneta

La unitat canina de la policia espanyola va detectar la droga malgrat que l'home pretenia evitar-ho amb la forta olor a pintura

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:22

La policia espanyola ha detingut a La Jonquera (Alt Empordà) un conductor de 36 anys que duia 124 quilos de marihuana a la furgoneta. Estaven amagats a l'interior d'un gran cilindre industrial (1,5 metres de diàmetre i 2,5 metres de llarg).Va passar el 12 d'abril passat, pels volts de les sis de la tarda, en un control rutinari a l'N-II. El detingut, que anava amb un vehicle amb matrícula alemanya, va intentar eludir el control i, quan els agents van donar-li ordres d'aturar-se, va mostrar una actitud nerviosa i va intentar canviar de direcció, fet que va aixecar encara més les sospites dels agents. Mentre identificaven el conductor, la policia va sentir una forta olor a pintura de l'interior del vehicle. A la zona de càrrega, van trobar-hi el cilindre, de color marró que estava recentment pintat. Malgrat la forta olor, la unitat canina del cos va indicar que a l'interior hi havia droga. El cilindre estava ben segellat i els agents van trigar unes hores per aconseguir obrir-lo.Un cop obert el cilindre, els agents van descobrir que hi havia 24 bosses de plàstic envasades al buit que contenien un quilo de marihuana cadascuna. L'home de 36 anys i nacionalitat alemanya havia pintat el cilindre pensant-se que així podria camuflar la droga. Per tot plegat, la policia espanyola va comissar la marihuana i va detenir el conductor, que no tenia antecedents policials, per un delicte contra la salut pública. Va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó provisional.