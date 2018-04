Animalistes denuncien l'ofegament de més de mill porcs pel desbordament del Riu Ebre

Un santuari català ha rescatat un porquet víctima de les inundacions que serà atés veterinàriament i podrà viure en llibertat

Des de fa dies, activistes de diferents organitzacions estan denunciant a les autoritats que els animals atrapats a dues granges afectades pel desbordament del Riu Ebre s'estàven ofegant sense que administracions ni empreses actuèssin. Les xarxes socials han fet virals unes imatges on es podia veure els porcs i vedells patint. D'altra banda, i segons va publicar el Heraldo de Aragón l'evacuació de 43 granges disseminades per Zaragoza, Quinto, Alagón y Borja va permetre salvar desenes de milers d'animals de perir sota les aigües.Pacma i altres organitzacions de protecció animal asseguren ara que denunciaran els fets donat que «es va oferir ajuda als ramaders per salvar als animals» però apunten que «no vam rebre resposta alguna per part d'ells, però sí amenaces de vilatans i veïns quan els activistes s'oferien a salvar-los».L'organitzacio calcula que almenys mil porcs van morir ofegats en una granja de Saragossa segons fonts del govern d'Aragó. PACMA ha criticat als ramaders per no haver evacuat als animals a temps i sosté que la situació «podria haver-se evitat». Han declarat també que en realitat el nombre d'animals que han mort és indeterminat fins al moment.Les imatges i videos que han compartit mostren a vaques i porcs tractant desesperadament d'escapar. PACMA ja ha presentat denúncies contra la dues granges per maltractament d'animals domèstics per omissió, un delicte regulat en article 337 del Codi Penal. També han presentat una denúncia amb la intenció que consideri l'omissió de socors i que els animals no siguin comptabilitzats com a pèrdues econòmiques.D'altra banda, ha trascendit la història d'un porquet que ha estat rescatat pel santuari català Fundación Santuario Gaia. El seu nom és Jaio i ara mateix està a l'Hospital veterinari perquè no pot caminar pels fets ocorreguts però des de l'entitat esperen que es pugui salvar.