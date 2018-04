Zoido adverteix que actuarà si hi ha xiulada a l'himne durant la final de Copa del Rei

El ministre de l'Interior assegura que són manifestacions «violentes» que cal «eradicar»

Actualitzada 18/04/2018 a les 18:49

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que hi haurà actuacions per part de l'Estat si a la final de la Copa del Rei de dissabte hi ha xiulada a l'himne espanyol o «faltes de respecte cap a símbols, institucions o persones». Segons Zoido, al govern espanyol li preocupa aquest tipus d'actuacions i amenaça d'aplicar la Llei antiviolència.«El govern [espanyol] té el ferm compromís d'eradicar la violència», ha dit en una entrevista al diari esportiu Marca. Segons Zoido, l'executiu reconeix la llibertat d'expressió però demana «respecte» per a uns símbols que, segons el ministre, «la gran majoria respecta». Ara bé, ha sigut taxatiu a l'hora d'advertir què passaria si es promou una xiulada, com ha passat en edicions anteriors. «No tingueu cap mena de dubte que això tindrà repercussió», ha declarat el ministre, que apunta a la responsabilitat que tenen els equips. La final de la Copa del Rei de futbol es juga dissabte a l'estadi de l'Atlètic de Madrid i enfronta el Barça i el Sevilla.