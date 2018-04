Un turista ebri escala una muntanya dels Alps mentre intentava arribar al seu hotel

El camí el va dur pel vessant de la muntanya fins a arribar al restaurant de l'estació d'esquí, situat a 2.400 metres d'altura

L'estonià Pavel va escalar una muntanya dels Alps en estat d'embriaguesa i va acabar en un restaurant de l'estació d'esquí, situat a 2.400 metres d'altura. Els fets van succeir mentre tornava a l'hotel on s'allotjava. Segons la informació divulgada pel mitjà italià La Stampa, l'home, davant la impossibilitat de trobar el seu hotel, situat al Vall d'Aosta, va decidir agafar un camí que el va dur pel vessant de la muntanya fins a arribar al restaurant 'Igloo'.Durant la nit, els equips de recerca de la policia i els bombers el van buscar. L'operació va ser complicada, ja que no s'esperava que l'home hagués ascendit tant. Després d'haver arribat a l'establiment, Pavel es va quedar adormit en un banc, on va ser trobat més tard pel personal de l'establiment.La seva vestimenta no era l'adequada per a les baixes temperatures, ni tan sols el seu calçat, atès que portava unes sabates. A causa del succés, Pavel s'enfronta a una multa per mobilitzar als cossos de rescat.