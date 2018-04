Un gos destrossa la cara d'un nen de 4 anys

El menor va colpejar l'animal mentre jugava amb ell amb una espasa i l'animal es va abalançar sobre el nen

Actualitzada 17/04/2018 a les 19:04

Un menor de quatre anys ha resultat greument ferit després que el seu gos li mossegués a la cara. El nen estava jugant amb la mascota a casa seva sense la vigilància dels seus pares. El menor va colpejar l'animal amb una espasa i l'animal es va abalançar sobre ell, destrossant-li la cara d'una mossegada.A la cartilla del gos, un mestís molt semblant a un American Staffordshire, figurava simplement com a gos mestís, no com a gos perillós, però per la grandària de la seva mandíbula i la seva mossegada, hauria d'estar registrat com a potencialment perillós. Els fets van ocórrer en un domicili particular, per la qual cosa l'animal no tenia l'obligació de dur morrió. El petit està ingressat a l'Hospital de la Fe de València.