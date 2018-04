Sant Esteve de les Roures, el poble català més benemèrit

Aquest poble imaginàri que apareixia a un informe de la Guàrdia Civil ha fet fortuna a les xarxes socials

Actualitzada 18/04/2018 a les 12:29

¿Desde una cuenta oficial @st_esteveroures?...¿representan a sus ciudadanos hablando de falsos impactos que no aparecen en ninguna autopsia?

¿No se habrá equivocado de cuenta el CM? — Guardia Civil (@guardiacivil) 14 d’abril de 2018

La primera actuació es dura a terme a la platja de Lleida. Tocarem una interpretació pròpia sobre el tercer moviement de la Simfonia de La Gran Cassolada del 2 d’octubre. Us seguirem anirem informant quan sapiguem dates. — Orquestra Simfònica de Sant Esteve de les Roures (@OrquestraRoures) 17 d’abril de 2018

Si busquéssim a la base de dades de municipis de la Generalitat, probablement no trobaríem la localitat de Sant Esteve de les Roures. Principalment perquè és un poble imaginari que es va inventar la Guàrdia Civil i que apareixia a un informe enviat al jutge.La Guàrdia Civil va presentar un informe al Tribunal Suprem pel jutge Pablo Llarena que es detallaven els fets violents de l'1 d'octubre. Entre aquests actes hi constava una suposada acció violenta per part dels manifestants a un dels agents al municipi de Sant Esteve de les Roures, un poble inexistent. Arran d'aquest informe es va produir una gran mediació sobretot a les xarxes socials. Van sorgir una setantena de comptes de Twitter amb entitats del poble fictici.L'ajuntament de Sant Esteve de les Roures disposa d’un perfil a Twitter, amb més de 9.000 seguidors, i en una ocasió la mateixa Guàrdia Civil va interactuar amb ells pensant que es tractava d'un poble real. Mitjançant una piulada, el suposat ajuntament va respondre a una publicació de Pablo Iglesias, la Guàrdia Civil indignada va reccionar a aquest comentari i els hi va contestar que no era correcte fer aquell tweet des d’un compte oficial.En aquesta «vila» s'hi troben infraestructures de tota mena. Els visitants poden arribar en avió, ja que disposa d’un aeroport, també podran fer esquí nòrdic o si els hi ve més de gust, visitar les termes romanes. Si el que volen és passar una estona entretinguda tenen a la seva disposició un casino o bé un club de whiskeria. Altres col·lectius també formen d’aquest municipi fals com, Castellers de Sant Esteve de les Roures, Assoc. Ornitològica St. Esteve de les Roures, Fundación F. Franco San Esteban de los Robles, una central nuclear amb un accelerador de partícules i fins i tot mitjans de comunicació, com dos canals de televisió. Tots aquests espais i més disposen de comptes de Twitter.Els internautes s'han afegit a les darreres modificacions de currículums d’alguns polítics, per això es va crear la falsa Universitat de Sant Esteve de les Roures que ja té més de 2.500 seguidors a Twitter. En aquesta «universitat» es pot aconseguir un títol universitari tan sols fent un ingrés a «laCoixa» i imprimint el diploma a partir del seu web, més fàcil que falsificar un màster. En aquest enllaç es troba el títol descarregable.