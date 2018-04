Tres detinguts per agredir sexualment d'una noia de 19 anys

La va convidar a casa on van aparèixer tres homes més i la van agredir, resultant infructuosos els intents de fugida de la víctima

Agents de la Policia Nacional d'Alacant ha detingut a tres homes acusats d'agredir sexualment a una noia de 19 anys, segons ha informat Prefectura en un comunicat. En el succés va participar una quarta persona a la qual estan buscant.Els homes, de nacionalitat algeriana i de 19, 28 i 34 anys, presumptament van cometre l'agressió un dissabte de matinada. Un d'ells va conèixer a la víctima en una discoteca i, després de convidar-la a begudes alcohòliques, va insistir que l'acompanyés a casa seva. Allí, van sortir tres joves de les habitacions i juntament amb la persona que havia conegut hores abans la van agredir, resultant infructuosos els intents de fugida de la jove.Posteriorment, un dels sospitosos va dur a la víctima al carrer, on desesperadament va demanar auxili en el primer establiment comercial que va trobar. Allà va alertar als agents.La víctima va ser traslladada i atesa a l'Hospital General d'Alacant. Poques hores després, els agents van localitzar i van detenir a dos dels sospitosos, tenint indicis que un altre podria tenir la intenció de fugir del país amb avió, per la qual cosa van establir un dispositiu a l'aeroport de l'Altet (Alacant) que va concloure amb la detenció d'aquesta persona.La investigació ha estat duta a terme per agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria Provincial d'Alacant, que continuen realitzant tasques d'investigació per localitzar i detenir a l'altre subjecte que presumptament va participar en els fets delictius.