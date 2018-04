Mor un cavall a la Feria de Abril després de no ser alimentat durant tot el dia

Es va comprovar posteriorment que va morir víctima d'un còlic

Actualitzada 16/04/2018 a les 18:43

Les imatges poden ferir la sensibilitat dels lectors!



Caballo muere de un infarto en la Feria de Abril de Sevilla. Le obligaban a tirar de un carruaje y se desplomó.

Los animales NO son cosas. NO son vehículos. Tratémosles con respeto y dejémosles en paz @Wings_of_Heart pic.twitter.com/VUmaBPO9Fn — Clau (@ClauCarrascoo) April 16, 2018

El propietari d'un cavall ha estat denunciat pel cos local de policia després de conèixer-se la defunció de l'animal aquest diumenge, en el recinte de la Feria de Abril de Sevilla. El servei de coordinació d'emergències de l'Ajuntament de Sevilla ha informat que l'equí, com es va comprovar posteriorment, va morir víctima d'un còlic després d'haver passat tot el dia sense aliment.La Policia ha informat que ha dut a terme la corresponent denúncia, ha demanat als propietaris de cavalls que comprovin el seu estat abans d'acudir amb ells al recinte firal, així com que els alimentin i els donin beure, tenint en compte les altes temperatures que s'esperen per als dies vinents.