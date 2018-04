Dos homes trobats morts en un cotxe podrien haver-se matat entre si

Diumenge van ser trobats els cadàvers de dos homes a l'interior d'un vehicle en un pàrquing privat

Actualitzada 16/04/2018 a les 18:52

La principal hipòtesi que valoren els investigadors del succés ocorregut a Priego de Córdoba (Còrdova), on diumenge van ser trobats els cadàvers de dos homes a l'interior d'un vehicle en un pàrquing privat, és que una baralla entre ells va causar la mort de tots dos. Fonts properes al cas han informat que, tot i que es consideren diferents hipòtesis, aquesta és la principal línia d'investigació.Els investigadors descarten, en principi, la intervenció d'una tercera persona en el succés, segons ha informat el delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, ja que la porta del pàrquing estava tancada amb clau per dins i hi havia llum a l'interior. També ha confirmat que al lloc dels fets ha estat trobada una arma blanca, si bé el delegat del Govern ha insistit que es treballa amb diverses hipòtesis i que no n'hi ha cap de tancada. La investigació intenta determinar si l'arma trobada a l'interior del pàrquing va ser la utilitzada en el succés, a l'espera de comptar amb l'informe complet de l'autòpsia per concretar la manera en la qual van morir els dos homes.Els cossos sense vida dels dos homes, de 43 i 24 anys i que van ser trobats al voltant les 13.15 hores de diumenge al número 20 del carrer Luis Rosers de Priego de Córdoba, per agents de la Guàrdia Civil, després de ser alertats per un familiar d'un dels morts, es trobaven a l'interior d'un Volkswagen Golf propietat de l'home de 43 anys mort.Després de la troballa dels cadàvers, es va procedir a acordonar la zona i es va requerir la presència de l'autoritat judicial, mentre es procedia a la inspecció ocular de l'escenari. L'informe preliminar de l'autòpsia apunta al «shock hemorràgic» produït per ferides d'arma blanca com a causa de la mort de tots dos, segons han explicat fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA).L'informe ha estat remès al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Priego de Córdoba, que ha decretat el secret de les actuacions. Els familiars del jove, natural de Lucena, havien denunciat davant les autoritats la seva desaparició dijous passat.