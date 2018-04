Detenen dos afroamericans per estar en un Starbucks sense consumir

Alguns usuaris de Twitter s'han fet ressò del succés i han acusat la cadena de cafeteries de discriminació

Actualitzada 16/04/2018 a les 17:51

Dos homes afroamericans que esperaven un amic en un establiment Starbucks de Philadelphia, Estats Units, van ser expulsats del local per la policia. Segons els agents, els empleats de la cafeteria van trucar al 911 per denunciar que dos homes volien utilitzar el lavabo sense consumir.Els agents han explicat que les instal·lacions de la cafeteria només són d'ús per a clients, i que els empleats de l'Starbucks van demanar als dos homes que marxessin si no consumien res. Davant la negativa de marxar dels dos afroamericans, la policia els va detenir, tot i que van ser posats en llibertat durant la matinada del mateix dia.Alguns usuaris de Twitter s'han fet ressò del succés i han acusat la cadena de cafeteries de discriminació. El CEO de Starbucks, Kevin Johnson, s'ha disculpat a través d'una piulada.