Cifuentes renuncia al màster en una carta enviada al rector de la Universitat Rey Juan Carlos

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciat al seu polèmic màster en una carta enviada al rector de la Universitat Rey Juan Carlos, Javier Ramos, segons ha avançat aquest dimarts OK Diario i ha repiulat el propi compte oficial de Cifuentes presidenta. En la missiva, Cifuentes demana disculpes però afirma que no ha comès cap «il·legalitat» i que si hi ha hagut «irregularitats» aquestes han estat de «administratiu». «Estic en possessió del corresponent títol oficial, així com de tots els certificats acreditatius del pagament de taxes i de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries», ha recordat la presidenta de la Comunitat de Madrid. «Tots i cadascun d'aquests documents estan expedits per les autoritats acadèmiques competents i acrediten dues coses: en primer lloc, que jo no he comès cap il·legalitat; i en segon lloc, que he complert els requisits que la Universitat em va posar per aconseguir aquest títol», ha afirmat Cifuentes a la carta."No obstant, segons es desprèn de la informació reservada oberta per la Universitat, l'obtenció del màster s'ha vist afectada –segons sembla- per diverses irregularitats administratives, totalment alienes a la meva persona, però que han posat en dubte la seva validesa", ha continuat en la carta la presidenta de la Comunitat de Madrid, que apunta també a Javier Ramos que l'acta del treball de final de màster "ens va ser transmesa directament per la Secretaria del rector el passat 21 de març a les 17 hores i 36 minuts i, un quart d'hora després, vas donar instruccions per obrir una informació reservada en existir dubtes sobre seu contingut i validesa". "Com alumna d'aquest màster, soc la primera interessada en esclarir qualsevol anomalia que hagi pogut existir en el seu procés d'obtenció que, insisteixo, és totalment aliena a mi, ja que sempre he complert la legalitat i he atès les indicacions de la Universitat", ha puntualitzat Cifuentes en l'escrit."De fet, i amb aquesta finalitat, he sol·licitat la pràctica de diverses diligències a la querella criminal que he interposat al jutjat", ha avançat la presidenta de la Comunitat de Madrid, que avisa: "Tinc plena confiança que la Justícia posarà llum sobre la totalitat dels aspectes relacionats amb els procediments acadèmics i administratius que se segueixen a la Universitat Rey Juan Carlos per als cursos de postgrau". "Espero també que la Justícia pugui determinar les responsabilitats corresponents davant una preocupant vulneració de la Llei de Protecció de Dades a la Universitats que dirigeixes, que no només ha pogut facilitar l'accés i divulgació de dades personals, sinó també la seva manipulació", ha criticat obertament Cifuentes, que ha assenyalat que es va incorporar al màster perquè inicialment estava en condicions per cursar-lo amb plena dedicació i que –després de ser nomenada delegada de govern a Madrid- hi havia "condicions flexibles" per continuar-lo.La presidenta de la Comunitat de Madrid detalla que va complir amb tots els requisits per seguir els estudis del màster en paral·lel amb la seva tasca política. "Tot i això, i veient el que està succeint, si em vaig equivocar i en aquell moment havia d'haver rebutjat les facilitats que m'oferia la Universitat, demano disculpes a qualsevol que s'hagi pogut sentir agreujat", ha afirmat Cifuentes. "Com ja he dit, només em va moure a participar en aquest màster el meu interès per ampliar coneixements tot i les dificultats personals que m'impedien cursar-lo en un règim ordinari. En cap moment vaig pretendre treure rèdit d'aquest màster, ni pretenc fer-ho en el present o el futur", ha sentenciat la presidenta madrilenya. "Per tot això, et comunico formalment la meva decisió de renunciar al títol de màster de la Universitat Rey Juan Carlos", ha conclòs la carta de Cifuentes.