Reese Witherspoon acaba amb la bretxa salarial de totes les produccions de l'HBO

Actualitzada 13/04/2018 a les 20:07

«Arran del moviment i de diverses converses amb la Reese, que hi està al capdavant, hem decidit ser proactius i revisar la situació de les nostres sèries per assegurar-nos que no hi havia disparitats en els salaris» així ha explicat Casey Bloys, cap de programació de l'HBO, les accions de la companyia per acabar amb la bretxa salarial que existia entre homes i dones.El compromís amb la causa feminista de l'estrella de la sèrie 'Big Little Lies' Reese Witherspoon, que sempre s'ha mostrat molt activa en el 'despertar feminista' de la societat nord-americana i que ha mostrat el seu suport al moviment 'Time'sUp', ha estat clau per aquest pas endavant de la Home Box Office. Witherspoon que cobrarà un milió de dòlars, segons alguns mitjans, i mig milió segons altres mitjans, per cada capítol de la segona temporada de 'Big Little Lies' ha aconseguit pujar el sou de les altres protagonistes, i de totes les intèrprets femenines de les sèries produïdes per HBO.«Això és una conseqüència directa del moviment Time's Up, que està canviant la nostra manera de pensar» ha assegurat Bloys. L'empresa doncs, es compromet a assegurar que en un futur en cap producció hi hagi disparitat de sou entre homes i dones. Witherspoon ho ha aconseguit després de revisar i examinar en una reunió amb alts directius aquesta bretxa, i s'ha assegurat que aquests desequilibris siguin eliminats.