El jutge ordena l'alliberament del vaixell d'Open Arms retingut a Pozzallo

El magistrat ha rebutjat la petició de la Fiscalia de Ragusa, que havia demanat confirmar l'embargament de l'embarcació

Actualitzada 16/04/2018 a les 13:52

El jutge instructor de Ragusa ha ordenat aquest dilluns alliberar el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms immobilitzat al port de Pozzallo, a Sícilia, des de fa un mes, segons han confirmat fonts de l'organització a l'ACN. El jutge ha rebutjat, per tant, la petició de la Fiscalia de Ragusa, i no ha confirmat l'embargament de l'embarcació, immobilitzada de manera cautelar el 17 de març a Pozzallo per desembarcar els prop de 200 immigrants que transportava i sota l'acusació d'afavorir la immigració il·legal. L'impulsor de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ja va alertar fa dies que la immobilització del vaixell de l'ONG a Itàlia creava un «forat negre» al Mediterrani.Per la seva banda, el ministre d’Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ha expressat des de Luxemburg, on s’ha reunit amb els seus homòlegs europeus, que no pot haver-hi una altra valoració «que la de la satisfacció». «Sempre havíem defensat que l’actuació de l’ONG era lícita d’acord amb el dret internacional», ha dit als periodistes.