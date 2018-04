Sis motoristes són investigats per la mort d'un noi mentre es disputaven curses il·legals

Es van disputar quatre tandes en les quals participaven motos modificades tècnicament i prototips de motos per a circuit

Actualitzada 13/04/2018 a les 19:38

Atropellament mortal

La Guàrdia Civil investiga a sis persones per la seva presumpta implicació en un accident, amb una víctima mortal, ocorregut a Rafelguaraf mentre es realitzaven curses il·legals de motos. Segons explica la Benemèrita a través d'un comunicat, la investigació afecta a sis persones implicades en un sinistre, ocorregut al camí El Realengo, situat al punt quilomètric 2.400, al terme de Rafelguaraf, València, en el qual es trobaven implicades dues motos i, com a conseqüència del cop, van resultar ferides diverses persones.En el lloc dels fets, l'equip d'atestats va observar que no es tractava d'un simple accident, ja que, havien resultat ferides set persones, alguna d'elles menor d'edat. La investigació va passar al grup GIAT del Sector de Trànsit de la Comunitat Valenciana, que van obtenir un arxiu de vídeo en el qual s'observa el sinistre. Aquest document va ser remès a l'ERAT de Madrid (Equip de Reconstrucció Accidentis de l'Agrupació de Tràfic) per a l'elaboració del corresponent Informe Tècnic Pericial.D'aquesta manera, les perquisicions van constatar que el dia dels fets s'estaven realitzant curses il·legals, aprofitant que hi havia una concentració de motos a la localitat. Entre 150 i 200 persones es van desplaçar al lloc del succés on es van disputar almenys quatre tandes de curses en les quals participaven motos modificades tècnicament i prototips de motos per a circuit.El sinistre va succeir en l'última tanda, quan una moto va atropellar a un vianant i el conductor de la mateixa va ser atropellat per una segona moto. Tots dos vehicles van bolcar i es van desplaçar cap al públic que observava les curses, amb el resultat d'un mort, cinc ferits greus i un de lleu.La investigació, que ha durat un any, ha finalitzat amb sis persones investigades, tots homes d'edats compreses entre els 18 i els 29 anys i de nacionalitat espanyola. Se'ls imputen nou presumptes delictes contra la seguretat viària (conducció temerària per curses il·legals), així com un delicte de falsedat documental, en portar un dels vehicles la matrícula corresponent a un altre.