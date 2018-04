Investiguen a un empleat del Mc Donald's per contagiar als clients amb hepatitis A

L'empresa està col·laborant amb les autoritats per esclarir els fets i evitar més contagis

Actualitzada 13/04/2018 a les 18:30

Agents del Departament de Salut del comtat de Madison, a l'estat de Kentucky, Estats Units, han obert una investigació a un empleat de Mc Donald's acusat d'un greu cas de salut pública, per, suposadament, contagiar a alguns clients amb hepatitis A.Aquest virus es contagia a través de la via fecal-oral, i tot i que el risc de contagi és baix, recomanen a les persones que van menjar a l'establiment de la cadena el dia 23 de març, que vigilin la possible aparició de símptomes entre els dies 7 i 12 d'abril, apunten des del Departament de Salut.L'empresa està col·laborant amb les autoritats per esclarir els fets i evitar més contagis.