Passa sis hores tancada al cotxe perquè el seu xicot es va oblidar d'ella

La parella venia d'una boda, el noi va aparcar, va tancar el vehicle i se'n va anar a dormir

Actualitzada 13/04/2018 a les 16:48

Segons informa el mitjà La Voz de Galicia, la Guàrdia Civil de Pontevedra va haver de rescatar a una noia que feia sis hores que estava tancada en un cotxe a Bueu, amb les finestres baixades i el mòbil sense bateria. El xicot de la noia va tancar el vehicle sense adonar-se que la seva parella era dins, segons han explicat, venien d'una boda.Alguns veïns expliquen que la parella va aparcar el cotxe durant la nit de diumenge, i que ell, va tancar el vehicle i va marxar direcció al seu domicili per dormir, ni el noi es va adonar que la seva parella romania a l'interior del vehicle, ni ella el va poder avisar. Tots dos coincideixen que es tracta d'un descuit.La noia va haver d'esperar que algú passés pel carrer per alertar del que havia passat. Sis hores després un grup de persones va passar per davant de l'aparcament i la van veure dins. Van alertar a la Guàrdia Civil que es va haver de desplaçar fins al domicili del noi, que seguia dormint, per tal d'obrir el vehicle amb les claus.