Mata a la seva filla i al fill de 7 mesos que tenien junts i després se suïcida

La mare de Katie va demanar el divorci a Steven en comprovar que pare i filla dormien junts

Actualitzada 13/04/2018 a les 17:55

La societat dels Estats Units viu en xoc des de fa uns mesos després que es destapés el cas d'incest protagonitzat per Steven Pladl, un nord-americà de 41 anys, amb la seva filla Katie Pladl de 20, detinguts després que les autoritats tinguessin coneixement que havien tingut un fill. Després de la detenció, la parella va quedar en llibertat sota fiança, la mare de Steven, i àvia del nadó, va ser l'encarregada de custodiar el fill.Dijous passat el cas va fer un gir radical quan l'àvia va alertar a la Policia que Steven l'havia avisat que acabava de matar al seu nadó de 7 mesos. La Policia es va personar al domicili on vivien Steven i Katie, trobant el cadàver del menor. Després, la policia descobria a Connecticut els cadàvers de Katie i del seu pare adoptiu. I l'últim gir del cas va succeir quan van trobar el cos sense vida de Steven, qui s'havia disparat a si mateix a l'interior d'una furgoneta aparcada a la ciutat de New York.La relació entre Steven i Katie va començar l'any 2016 quan ella, que vivia amb la família que l'havia adoptat, va voler buscar els seus pares biològics. Quan els va trobar es va mudar amb ells a Virgina. A partir d'aquell moment la mare de Katie va demanar el divorci a Steven en comprovar que pare i filla dormien junts, de fet, va ser ella qui va denunciar el cas a les autoritats.