Estats Units, el Regne Unit i França ataquen Síria com a resposta a «l'atac químic» de Douma

Donald Trump assegura que són «atacs precisos sobre objectius associats a la producció d'armes químiques» de l'exèrcit de Bashar al-Assad

Actualitzada 14/04/2018 a les 18:02

Els Estats Units, França i el Regne Unit han atacat aquesta matinada durant una hora tres centres de recerca vinculats al programa d'armes químiques de Síria, en resposta a l'atac químic sobre la ciutat de Douma, del qual culpen el govern de Bashar al-Assad. Segons va denunciar l'Observatori Sirià de Drets Humans, hi van morir una seixantena de persones, entre elles, una desena de nens. El president del Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'operació conjunta i ha assegurat que són «atacs precisos sobre objectius associats a la producció d'armes químiques» de l'exèrcit de Bashar al-Assad, a qui ha qualificat de «dictador». En la mateixa línia, el president francès, Emmanuel Macron, ha penjat a Twitter un missatge en què denuncia que el govern de Bashar al-Assad ha creuat la «línia vermella» establerta per França el maig del 2017. I per la seva banda, la primera ministra britànica, Theresa May, ha assegurat que no hi havia cap alternativa a la intervenció d'aquesta matinada.Els aliats han atacat tres de les principals instal·lacions d'armes químiques amb més de 100 míssils disparats des de vaixells i avions, segons ha detallat el secretari de defensa dels Estats Units, Jim Mattis, i el cap del comandament conjunt, Joseph Dunford.Mattis també ha volgut llançar un missatge directe als col·laboradors d'Al-Assad i els ha advertit que si permeten un altre atac amb armes químiques «se n'hauran de responsabilitzar». El secretari de defensa dels Estats Units ha afirmat que el règim sirià no ha entès el missatge de l'any passat i que per això aquest vegada la resposta ha estat «més contundent». Així mateix, ha advertit que tornaran a atacar si tornen utilitzar armes químiques.Per la seva banda, la primera ministra britànica, Theresa May, s'ha mostrat convençuda que ha pres la decisió correcta. «És d'interès nacional però també crec que és important que la comunitat internacional sigui clara amb aquest tema perquè estem veient a gent que es pensa que es poden utilitzar armes químiques amb impunitat», ha argumentat. En aquest context, ha recordat que des de fa gairebé un segle l'ús d'armes químiques és il·legal.El govern de Síria assegura que «ha absorbit» l'atac dels Estats Units, el Regne Unit i França perquè els llocs atacats van ser evacuats fa uns dies gràcies a l'avís de Rússia. Així ho ha assegurat un funcionari d'alt rang del govern sirià a l'agència Reuters.I el president de Rússia, Vladimir Putin, ha demanat una reunió d'urgència de les Nacions Unides per debatre les «accions agressives» dels Estats Units i els seus aliats. Segons Putin, «l'actual escalada de la situació a Síria té un impacte devastador en tot el sistema de relacions internacionals».