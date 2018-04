El cap de setmana serà preludi d'una setmana amb sol i màximes de 25 graus

A partir del dilluns, l'arribada d'un anticicló propiciarà un ascens notable de les temperatures

Actualitzada 13/04/2018 a les 20:53

La presència d'una nova borrasca a la Península durant el cap de setmana deixarà pluges, abans de desplaçar-se cap al Mediterrani i donar pas a dies assolellats amb màximes que podrien arribar als 25 graus. A partir del dilluns, disminuiran les pluges i el fred, ha avançat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per ressaltar que l'arribada d'un anticicló propiciarà un ascens notable de les temperatures amb màximes de fins a 25 o 26 graus, molt per sobre dels valors normals.L'estabilitat es començarà a notar, a poc a poc, ja des de matí amb un augment notable de les màximes a l'interior peninsular, algunes pluges podrien afectar a àmplies zones del Mediterrani.A última hora del dissabte, un nou front atlàntic penetrarà per Galícia, estenent-se a tota la meitat occidental peninsular durant el diumenge. La neu pràcticament desapareixerà i només es preveu alguna nevada en cotes altes, entre 1.600/1.800 metres en el terç nord-oest i per sobre dels 1.800 metres en la resta, ha subratllat el meteoròleg.El diumenge seguirà l'augment de les temperatures, localment notables en la meitat oriental peninsular i en nombroses àrees de Mallorca.A partir del dilluns, i després del pas del front, començaran a obrir-se grans clars, arribarà el temps estable i molt assolellat que predominarà durant el dimarts i el dimecres en la major part del territori. Durant aquests dies, les temperatures diürnes se situaran per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any en bastants zones.No obstant això, aquesta situació anticiclònica pot canviar entre dijous i divendres cap a un règim de temps inestable, per l'aparició d'un nou front atlàntic que augmentarà la probabilitat de precipitacions i generarà un descens de les temperatures diürnes en la major part del país.