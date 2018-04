S'enfronta a 13 anys de presó per agredir sexualment una noia discapacitada

Assegura que va ser una relació consentida i que es va quedar «molt sorprès» quan va saber el motiu de la denúncia, recordant que va ser ell mateix qui es va lliurar a la policia

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'agredir sexualment una noia que té una discapacitat intel·lectual. En la seva declaració, la víctima ha relatat que el 27 de novembre de 2016 el noi la va forçar a fer-li una fel·lació mentre anaven en cotxe de Roses (Alt Empordà) a Figueres. Per la seva banda, l'home ha defensat que la relació va ser «consentida», i creu que la noia es va «sentir malament», perquè va ejacular a la seva boca.El jove també ha assegurat que es coneixien amb la víctima i que, de fet, li havia enviat una foto de tots dos junts al telèfon mòbil, d'una relació que van mantenir uns mesos abans. En aquest sentit, la noia ha assegurat que no recordava haver-se intercanviat missatges amb el presumpte agressor, i ha deixat clar que no li sonava qui era. L'acusat ha explicat que no sabia que la jove tenia una discapacitat intel·lectual, ja que «no se li nota físicament». De fet, ha declarat que es va quedar «molt sorprès» quan va saber el motiu de la denúncia, i ha recordat que va ser ell mateix qui es va lliurar a la policia. L'home s'enfronta a 13 anys de presó i 8 de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 2.000 euros.La defensa del noi, exercida per la lletrada Mònica Terradellas, n'ha demanat l'absolució ja que assegura que ha quedat demostrat que va ser una relació «consentida» per part dels dos joves. Durant la seva declaració, les dues parts han admès que la tarda del 27 de novembre del 2016 van quedar a la parada d'autocar de Roses per anar a Figueres, on la víctima volia visitar uns amics.La víctima per la seva part ha assegurat que l'acusat li va estirar el braç i la va obligar a fer-li la fel·lació mentre l'agafava pel coll. La noia ha assenyalat que «va intentar escapolir-se» quan ell «va fer-se un porro», però, segons argumenta, no va poder perquè «ell ho va impedir». «Al final no em vaig resistir més perquè tenia por que m'agredís», ha comentat.Durant el judici també ha declarat la mare de la víctima que ha explicat que va tenir constància del què havia passat al vespre, quan la seva filla li va explicar. També ha concretat que el jove l'havia portat a prop de casa d'uns amics, un fet que no ha concordat amb la versió de la víctima que ha assegurat que la va deixar «molt lluny» d'on havia d'anar.Terradellas ha estat incisiva en aquest aspecte en el seu l'informe. La lletrada ha retret al fiscal que no hagués cridat com a testimonis els amics de la jove, que van ser els primers que van tenir contacte amb ella. L'advocada defensora també ha posat de relleu que la víctima no anés directe a la comissaria o a buscar ajuda després de la presumpta agressió.A la vista hi ha assistit un metge que va ser l'encarregat d'avaluar l'estat de la víctima després que hagués anat als Mossos d'Esquadra. El pèrit ha destacat que la noia podria amagar alguns arguments «per vergonya». Aquesta tesi ha estat un dels punts que ha fet servir Terradellas per explicar que la jove va quedar disgustada després de tenir relacions, i per això va voler amagar que la relació havia estat consentida.El judici ha quedat vist per a sentència.