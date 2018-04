Rebaixen la pena pel jove que va deixar morir uns 50 animals a les Masies de Roda

Van morir per inanició una cinquantena de conills, gallines, ovelles, cabres i oques, com a conseqüència que durant setmanes no se'ls hagués donat menjar ni beure

El jove acusat d'haver deixat morir d'inanició una cinquantena d'animals que els Agents Rurals van trobar el març de l'any passat en una granja a les Masies de Roda (Osona) ha reconegut els fets davant la jutgessa, en la vista que s'ha celebrat aquest dijous al matí als jutjats de Vic.La Fiscalia de Medi Ambient, que l'acusava d'un delicte continuat relatiu a la protecció de la fauna, inicialment li demanava 18 mesos de presó i 4 anys d'inhabilitació especial per poder exercir cap professió, ofici o comerç que tingués relació amb animals o amb la seva tinença. Una petició de pena que, segons el lletrat de la defensa, era «desproporcionada». Abans del judici, l'advocat de l'acusat ha presentat un atenuant que es recull al Codi Penal, el 21.2, que ha estat acceptat per la fiscalia. D'aquesta manera, l'acusat ha aconseguit la conformitat amb una rebaixa de la pena a 6 mesos de presó i 1 any i un dia d'inhabilitació especial. Com que el jove no tenia antecedents, el seu lletrat ha demanat la suspensió de la condemna de presó i la fiscal ha acceptat.Els fets es remunten al març del 2017, quan la Protectora d'Animals d'Osona i l'associació Adro van denunciar la mort per inanició d'una cinquantena de conills, gallines, ovelles, cabres i oques en una granja de les Masies de Roda com a conseqüència que durant setmanes no s'hagués donat menjar ni beure a les bèsties. Els fets van agafar dimensió pública després que les gravacions que les associacions van fer de l'interior de la granja es difonguessin per les xarxes socials.En descobrir-se el cas, els Agents Rurals van demanar explicacions directament al propietari de la granja. Aquest, però, va explicar als agents que normalment deixava els animals a càrrec d'un parent, però qui darrerament, per problemes familiars, no se n'havia pogut ocupar. La persona en qüestió és el jove a qui acusava el ministeri fiscal i que finalment ha reconegut els fets davant la jutgessa.