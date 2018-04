Rajoy assegura que «no existeix cap raó» per trencar l'acord amb Cs i fer fora Cifuentes

El president del PP al·lega que tots els partits tenen casos de polítics que han alterat currículums

El president espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, ha tancat files al costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. El mateix dia que la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) ha suspès de funcions el director de l'institut on va cursar el màster (i ha obert un expedient a una altra funcionària), el president dels populars assegura que «no existeix cap raó» per trencar l'acord amb Cs i deixar caure Cifuentes. «El pacte s'està complint i és bo per als madrilenys», ha manifestat. Així doncs, el PP desafia les pressions de PSOE –que ja ha presentat la moció de censura- i Cs, que demana al PP que aparti Cifuentes i posi un substitut de manera interina fins el 2019. Segons Rajoy, la URJC ja està prenen mesures «per aclarir els errors» que s'hagin produït i «esbrinar responsabilitats». A més, ha al·legat que tots els partits tenen casos de polítics que alteren currículums. I ho ha fet anant a buscar un refrany castellà. «Consejos vendo que para mi no tengo», ha afirmat.Rajoy ha respost d'aquesta manera a la pregunta de si pensa fer dimitir Cifuentes. Fonts properes al president espanyol han reconegut que tots dos líders han parlat en les darreres hores però que sobre la taula no hi ha cap petició de dimissió.A més, Rajoy ha demanat «coherència i congruència» en les declaracions dels seus opositors polítics. «A la vista de les dades que es van coneixent jo diria que avui és molt encertat usar el refranyer», ha manifestat.