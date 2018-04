Demanen 45 anys de presó per violar fins a 4 vegades a la seva exparella de 15 anys

La va dur fins a un descampat i li va proposar que se suïcidessin junts prenent verí, ella s'hi va negar

Un noi s'enfronta a una pena de 45 anys de presó per, suposadament, violar a la seva exparella de només 15 anys en un descampat de València, i retenir-la contra la seva voluntat durant unes 8 hores.Després de posar fi a una relació violenta, la parella va tronar a quedar en un establiment de la Ronda Norte de València el 3 de desembre de 2016, on el noi va agafar a la menor del braç i la va dur fins al citat descampat. Allà li va proposar que se suïcidessin junts prenent verí per a rates, com acte d'amor. Davant la negativa de la noia, l'acusat la va colpejar, la va intentar escanyar i la va amenaçar de mort. La víctima va haver de fingir que perdia el coneixement perquè aquest aturés els cops, però no va ser així, la va agafar i se la va endur en un lloc més allunyat per evitar testimonis.La germana de la víctima va rebre diversos missatges, escrits per l'agressor i fent-se passar per la seva exparella, per tal d'evitar sospités i evitar que truqués a la policia.Segons la denúncia presentada el noi la va arribar a violar 4 vegades, en una d'elles la va amenaçar en clavar-li un vidre al coll. Per aquest motiu la Fiscalia demana deu anys de presó per cada violació, i cinc més per la retenció il·legal.