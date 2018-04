Demana a una noia una estranya pràctica sexual i acaba sent extorsionat

Li va oferir 15 euros per deixar-se fotografiar nua amb sabates de taló trepitjant una hamburguesa

Actualitzada 12/04/2018 a les 18:28

Un home va oferir 15 euros a una noia de 16 anys de A Coruña per deixar-se fotografiar nua amb sabates de taló trepitjant una hamburguesa. La menor, que va penjar un anunci a internet buscant feina, va explicar a la seva parella l'oferta que havia rebut. Aquest va entrar en còlera i va demanar a la seva xicota que se cités amb l'adult que li havia ofert la feina per donar-li una lliçó.L'adolescent es va posar en contacte amb l'home de 27 anys per dir-li que acceptava la feina, i van quedar en un pàrquing del barri Sardiñeira de la ciutat. Allà, el xicot de la noia, va obligar a l'home a entrar al cotxe, segons la Fiscalia, el va amenaçar en donar-li un cop de puny, i el va obligar a donar-li els diners i el mòbil. Després va marxar.Hores després el xicot de la noia es va tornar a posar en contacte amb l'adult per extorsionar-lo i dl va amenaçar d'anar a la policia a explicar-ho tot si no li donava 300 euros. Davant la situació, el 'fotògraf', que desconeixia que la noia era menor, va explicar-ho tot a la policia. Els agents li van dir que se cités amb la parella d'ells per detenir-los, i així ho va fer.Ara, la Fiscalia demana 6 anys de presó pel xicot de la noia i el 'fotògraf' anirà al judici com a víctima.