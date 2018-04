Acusen RTVE de falta de rigor pel tractament de 'Tabàrnia'

Ho conclou un informe del CAC, tramès a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que l'emissió en directe de la roda de premsa d'Albert Boadella al programa 'La mañana en 24H', del 'Canal 24 Horas', de la Corporació RTVE, el passat 6 de febrer, tenia «una falta de cura en l'aplicació del rigor que és exigible a un canal públic d'informació». Així ho ha conclòs el CAC en un acord que ha pres i que va trametre l'Acord a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. De fet, ha assenyalat que podria portar a la confusió «atès que es presenta un personatge públic, Albert Boadella, com un càrrec públic constituït, quan no ho és, i Tabàrnia, com una entitat formal, quan aquesta no és la seva naturalesa».El Ple del CAC va aprovar un acord relatiu a l'emissió de la roda de premsa de Boadella. En aquest cas, s'ha explicat en un comunicat, el CAC va actuar d'ofici perquè van entrar dues queixes de particulars. Les queixes, entre altres aspectes, criticaven que es tallés una roda de premsa del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, el qual informava d'un nou servei de trens d'alta velocitat a baix cost per donar pas a la roda de premsa «d'un actor que parla en nom d'una comunitat fictícia». També es considerava «molt greu que el teleinformatiu d'una televisió pública es refereixi a Albert Boadella com a «Presidente de Tabarnia»», «ja que ni ha estat elegit democràticament ni existeix Tabarnia».L'anàlisi realitzat pel CAC, segons l'acord, ha constatat que el programa 'La mañana en 24H' va incloure cinc chyrons (rètol que se sobreimprimeix en pantalla per identificar les persones) i una veu en off que feien referència a Boadella com a «president de Tabarnia», sense cap altre aclariment o consideració; dos chyrons i cinc veus en off, on se'l presenta com a «portaveu» o «president de la plataforma Tabarnia»; i tres chyrons i vuit veus en off en què es qualifica Tabarnia de «plataforma».Segons l'Acord, tal com ha informat el CAC, «aquesta terminologia pot generar confusió, atès que es presenta un personatge públic, Albert Boadella, com un càrrec públic constituït, quan no ho és, i Tabarnia, com una entitat formal, quan aquesta no és la seva naturalesa». En aquest sentit, es constata «una falta de cura en l'aplicació del rigor que és exigible a un canal públic d'informació». En conseqüència, el CAC considera que al programa esmentat hi ha continguts que són «susceptibles de generar confusió en les persones teleespectadores i que podrien no ajustar-se als criteris i les pautes d'actuació que estableixen» tant el mandat marc de la Corporació RTVE, com l'Estatut de la informació de la Corporació RTVE i les recomanacions del seu Manual d'estil.El CAC va decidir trametre l'Acord, que va ser aprovat amb cinc vots a favor i un en contra amb vot particular, a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, «als efectes oportuns».El Ple també va aprovar un acord relatiu a una notícia sobre una actuació policial realitzada en les proximitats del temple de la Sagrada Família, emesa per TV3 i el Canal 3/24 el 12 de setembre de 2017. La notícia feia referència a l'activació d'una alerta antiterrorista que va obligar a desallotjar el temple i diversos carrers i equipaments adjacents. El CAC va actuar arran d'una queixa presentada per SOS Racisme Catalunya, en què assenyalava que en les imatges emeses s'hi podia observar una furgoneta estacionada, que va ser la que va originar l'alarma, i la detenció del seu propietari, un jove d'origen magrebí.El CAC ha constatat que tant TV3 com el Canal 3/24 «van rectificar les informacions originals i van afirmar que es tractava d'una falsa alarma i que no hi havia cap persona detinguda». Tanmateix, en el cas del Canal 3/24, ha afegit el CAC, «mentre la presentadora deia que no hi havia cap detingut, les imatges mostraven un pla, des d'una posició llunyana, d’una persona emmanillada i de l'agent que la custodiava».El CAC ha conclòs que la CCMA es va ajustar als paràmetres establerts per la normativa de protecció del dret a la pròpia imatge i, en conseqüència, no es va produir una vulneració de la legislació en matèria de comunicació audiovisual. Això no obstant, segons l'acord, l'emissió de la notícia «no va observar les recomanacions adreçades als professionals de la informació audiovisual sobre el tractament informatiu de la immigració». En un segon punt, el CAC ha recordat a la CCMA «la necessitat de tenir cura de no aplicar recursos audiovisuals, com ara el zoom, que puguin comportar el reconeixement, encara que només sigui en un cercle proper, de persones afectades i/o implicades en la investigació d'esdeveniments d'especial sensibilització per a l'opinió pública».El tercer acord del CAC té a veure amb el debat 'Agressors sexuals: és possible la reinserció?' corresponent al programa 'Ara i aquí' emès el 13 de gener pel prestador públic Corporación RTVE, SA, en la desconnexió per a Catalunya, arran d'una queixa tramesa des de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. El CAC ha constatat que en el tractament de la violència masclista s'hi aprecia que «alguns dels elements emesos podrien contribuir a la banalització i l'espectacularització, contravenint», en aquest sentit, tant el Manual d'Estil de la Corporació RTVE com les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació del CAC.