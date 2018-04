Presó provisional sense fiança per al detingut per matar la dona a ganivetades a Blanes

L'acusat continua ingressat per una perforació a l'intestí que es va fer apunyalant-se, després d'assestar una vintena de ganivetades a la víctima

El Jutjat d'instrucció 5 de Blanes, especialitzat en violència sobre la dona, ha ordenat l'ingrés a presó provisional i sense fiança per al detingut dilluns per matar la dona a ganivetades a Blanes (Selva). La causa està oberta per un delicte d'assassinat. A les vuit del matí la comitiva judicial i l'advocada de l'arrestat s'han traslladat fins a l'hospital de Calella (Maresme) per prendre-li declaració i fer la compareixença de presó. L'home, de 41 anys i origen bolivià, continua ingressat després que l'haguessin d'operar d'una perforació a l'intestí que es va fer apunyalant-se a l'abdomen després d'assestar una vintena de ganivetades a la víctima.Un cop els metges han certificat que el detingut es trobava en condicions perquè li prenguessin declaració, la comitiva ha entrat a l'habitació. Però l'arrestat, d'origen bolivià, no ha obert boca i s'ha acollit al seu dret a no declarar. A més, també s'ha negat a entregar una mostra d'ADN.El fiscal del cas, Enrique Barata, ha sol·licitat el seu ingrés a presó. La defensa, per la seva banda, s'hi ha oposat, al·legant que el detingut té arrelament a la zona. Un extrem que el ministeri públic ha rebatut. D'entrada, perquè actualment el detingut es troba a l'atur. Però també perquè, en el moment de cometre el crim, el matrimoni es trobava en tràmits de separació. De fet, la víctima –que sí que treballava- li havia demanat que marxés del domicili del carrer Cristòfor Colom i ell estava buscant un altre pis on anar a viure.El Jutjat d'instrucció 5 de Blanes, que és qui porta el cas, ha ordenat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per al detingut. La causa està oberta per un delicte d'assassinat. L'home ingressarà a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa fins que es recuperi de la intervenció i després se'l traslladarà a una presó ordinària.