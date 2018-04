Els fets van succeir el 2015 en el municipi tinerfeny d’Arafo

Jacint S.M., l’ancià que el 2015, quan tenia 80 anys, va matar d’un tret un dels dos joves que van entrar a casa seva per robar en el municipi tinerfeny d’Arafo ha estat condemnat a dos anys i mig de presó per homicidi, amb l’eximent incompleta de legítima defensa.La secció segona de l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife condemna a més a Jacinto S.M. a dos anys de presó per tinença il·lícita d’armes, encara que en aquest cas acorda la suspensió de la pena condicionada a què no delinqueixi en el termini de tres anys.En el judici amb jurat, celebrat la setmana passada, tant la fiscal com la defensa havien demanat l’absolució de l’acusat per homicidi en estimar la legítima defensa com eximent completa.L’acusació particular, exercida per la lletrada Alicia Pomares en representació de la mare del mort, va demanar inicialment deu anys de presó, però va rebaixar al llarg del judici la seva petició a dos anys i mig en reconèixer la legítima defensa com a atenuant.En el seu veredicte, el jurat va considerar a Jacinto culpable, però va proposar la suspensió de la pena o l’indult, donada la seva avançada edat i per haver actuat en defensa de la seva vida i la de la seva família.El jurat va reconèixer que el processat havia actuat en defensa pròpia, però va considerar que podria haver utilitzat altres alternatives igualment efectives per salvaguardar la seua integritat física i la de la seva esposa «evitant la mort del mort».