Dos detinguts per una baralla al Raval de Barcelona a cop de matxet i ganivet

Després de la disputa un d'ells va patir ferides a la cama i va haver de ser traslladat a l'Hospital del Mar

Actualitzada 11/04/2018 a les 18:24

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos homes que aquest dimarts van protagonitzar una baralla al carrer de la Reina Amàlia, al barri del Raval, a cop de matxet i ganivet. Els fets es van produir al carrer a plena llum del dia. Un dels homes portava un matxet i l'altre una arma curta i després de la disputa aquest darrer va patir ferides a la cama i va haver de ser traslladat a l'Hospital del Mar, segons fonts de la Guàrdia Urbana. Pel que fa a l'altre individu, va poder ser arrestat a les immediacions del lloc dels fets.Tot i que les detencions les va fer la Guàrdia Urbana, els dos homes van ser traslladats a la comissaria de les Corts dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació. Els dos detinguts tenen antecedents per tràfic de drogues, segons han confirmat fonts policials.Un veí va gravar la baralla i el vídeo mosta clarament com un dels homes portava un matxet i l'altre, un ganivet. La baralla es va desfer quan diverses persones els van intentar separar i, finalment, va arribar la Guàrdia Urbana. Un dels agents va haver d'auxiliar l'home ferit practicant-li un torniquet. Es tractaria d'una baralla per drogues, segons fonts properes al cas.