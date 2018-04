Detingut per mantenir relacions sexuals amb una egua i un poltre

Les càmeres de seguretat van capturar l'home realitzant actes sexuals amb animals, penetrant una egua fins i tot utilitzant altres objectes

Actualitzada 11/04/2018 a les 17:45

La Guàrdia Civil ha detingut a Alcúdia, Mallorca, un home per mantenir relacions sexuals de manera reiterada amb una egua i un poltre, està acusat d'un delicte de maltractament animal. Segons detallen fonts de l'Institut Armat, els propietaris de la finca, sospitaven que els animals eren víctimes d'aquest maltractament, ja que havien observat que presentaven ferides a la zona vaginal.Per aquesta sospita, van decidir instal·lar les càmeres de seguretat que posteriorment van capturar les imatges dels maltractaments. En aquestes imatges es pot veure a l'acusat realitzant actes sexuals amb animals, penetrant una egua i fins i tot utilitzant altres objectes per realitzar aquestes penetracions.Per culpa de la qualitat de les imatges, la Guàrdia Civil va haver d'obrir una investigació per descobrir l'autor d'aquests fets. Finalment, l'acusat de 50 anys ha estat detingut. El detingut no mantenia cap tipus de relació amb els propietaris de la finca.