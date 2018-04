Detinguda una hipnoterapeuta per mantenir relacions amb un menori cobrar-li 480 dòlars

La Policia i el pare del menor el van acompanyar a l'habitació d'hotel on havien tingut lloc els fets, trobant a la detinguda amb un altre home

Una dona escocesa ha estat detinguda a Florida, Estats Units, acusada de mantenir relacions sexuals amb un menor de 14 anys, i que prèviament li havia pagat 480 dòlars per tenir una cista amb ella en un hotel.El menor va conèixer a Sophia Belle, identificada per la policia com Sarah Louise McGill una hipnoterapeuta amb passaport del Regne Unit, a través de les xarxes socials. L'adolescent i McGill van començar a enviar-se missatges fins que van decidir veure's al citat hotel.El menor va ser convençut pel seu pare i la Policia, que el van acompanyar a l'habitació d'hotel on havien tingut lloc els fets, i en arribar van trobar a la detinguda amb un altre home.