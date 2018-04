Alerten d'una app mòbil fraudulenta que suplanta la oficial de Bankia

L'aplicació pretén aconseguir l'usuari i contrassenya de la víctima per accedir a les dades mòbils i fer diverses accions a trvés dels permisos que demana en el moment de la seva instal·lació

L’Oficina de Seguretat de l’Internauta ha alertat de la presència d’una aplicació mòbil fraudulenta que es troba a Google Play i que suplanta la oficial de Bankia. L’objectiu d’aquesta app en qüestió, que porta el nom de ‘Bankia Particulares’, és aconseguir l’usuari i la contrasenya de la víctima, així com poder accedir a dades del mòbil i fer diverses accions a través dels permisos que demana en el moment d’instal·lar-la.En concret, la aplicació fraudulenta sol·licita permisos com enviar i rebre SMS, amb la qual cosa els estafadors poden subscriure a la víctima a serveis Premium, controlar el pagament de serveis que no s’han contractat o instal·lar un malware al dispositiu sense que la víctima se’n doni compte. Per altra banda, en el moment de la instal·lació també demana tenir accés a tots els comptes del mòbil.L’aplicació pretén confondre als usuaris dels smartphones posant una data de publicació recent, però Bankia no ha anunciat tenir cap nova aplicació. L’ Oficina de Seguretat de l’Internauta recomana contactar el més ràpid possible amb Bànkia a aquells que s’han descarregat l’aplicació i han facilitat totes les seves dades.